Eintracht x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga Eintracht Frankfurt e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 23.08.25 7h00 Na última edição da Bundesliga, o Eintracht somou 9 pontos a mais que o Werder Bremen (X/ @eintracht_eng) Eintracht Frankfurt x Werder Bremen disputam hoje, sábado (23/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eintracht x Werder Bremen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Eintracht Frankfurt foi o 3° colocado da última temporada da Bundesliga e somou 17 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Já o Werder Bremen ficou em 8° lugar na mesma edição e acumulou nessa 14 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Eintracht x Werder Bremen: prováveis escalações Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Collins, Theate; Larsson, Chaibi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt. Werder Bremen: Backhaus; Agu, Malatini, Friedl, Deman; Lynen, Bittencourt; Njinmah, Schmid, Grull; Topp. FICHA TÉCNICA Eintracht Frankfurt x Werder Bremen Bundesliga Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha Data/Horário: 23 de agosto de 2025, às 10h30