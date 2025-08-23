Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga

Bayer Leverkusen x Hoffenheim disputam hoje, sábado (23/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 10h30 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leverkusen x Hoffenheim ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bayer Leverkusen foi o vice-líder da última temporada da Bundesliga e acumulou 19 vitórias, 12 empates e 3 derrotas.

Já o Hoffenheim ficou em 15° lugar, logo acima da zona de rebaixamento, com 7 vitórias, 11 empates e 16 derrotas.

Leverkusen x Hoffenheim: prováveis escalações

Leverkusen: Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Arthur Augusto, Aleix García, Robert Andrich, Nathan Tella, Amine Adli, Patrik Schick, Ibrahim Maza. Técnico: Erik Tem Hag.

Hoffenheim: Oliver Baumann, Robin Hranác, Koki Machida, Bernardo Júnior, Vladimír Coufal, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Bazoumana Touré, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. Técnico: Christian Ilzer.

FICHA TÉCNICA

Bayer Leverkusen x Hoffenheim

Bundesliga

Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, às 10h30