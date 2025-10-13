Camarões x Angola: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelas Eliminatórias da Copa

Camarões x Angola disputam hoje, segunda-feira (13/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, Camarões. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Camarões x Angola ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e CazéTV, inclusive pela Amazon Prime Video, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Camarões é o vice-líder do Grupo D e acumula 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 5 gols sofridos.

Angola está em 4° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Camarões x Angola: prováveis escalações

Camarões: Vozinha; Moreira, Pico, Diney e João Paulo; Pina e Yannick Semedo; Jamit, Telmo e Tavares. Técnico: Pedro Bubista.

Angola: Makhanya; Mkonta, Shonjwe, Gamadze e Mabilisa; Mkhonto, Masangne, Ndzabandzaba, Magagula e Mhonto; Figuareido. Técnico: Sifiso Ntibane.

FICHA TÉCNICA

Camarões x Angola

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, Camarões

Data/Horário: 13 de outubro de 2025, 13h