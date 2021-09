Diretor da Sesma nega que Prefeitura tenha aumentado percentual de público para jogos em Belém

A nova reunião do congresso técnico dos clubes da Série B do Brasileiro está mantida para a próxima sexta-feira, dia 17, quando poderá ser confirmada a permissão de público nos jogos da competição. Cada cidade terá a capacidade permitida pela prefeitura local e, em Belém, o percentual é de 20% da capacidade do estádio, apesar de boatos recentes.

Nos últimos dias circulou nas redes sociais e aplicativos de mensagens que a Prefeitura de Belém teria aumentado a permissão para 30%, informação que foi considerada falsa pelo diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente (Sesma), Cláudio Salgado.

“Desconheço essa informação. O que está previsto e está na própria Nota [Informativa, divulgada pela Prefeitura no dia 30 de agosto] é a possibilidade de escalonamento conforme os jogos forem ocorrendo”, explicou Salgado.

Entenda o caso

Atualmente já estão permitidos jogos de futebol com público no Pará. O Governo do Estado autorizou partidas com no máximo 30% da capacidade dos estádios, mas cada município tem autonomia para optar por seguir o teto ou estipular um número menor - como foi o caso de Belém.

Apesar da autorização dos órgãos públicos, os jogos do Brasileiro das Séries B, C e D, que têm representantes paraenses, só poderão receber torcedores após autorização da CBF, instituição que organiza as competições.

Para a Série D já estão confirmados jogos com público a partir das semifinal e, na Terceirona, é esperado que a fase final tenha torcedores presentes.

Enquanto isso, na Série B clubes como Cruzeiro, Goiás, Vila Nova e Vasco têm passado por cima da CBF e conseguido, via Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a permissão de mandar jogos com público sem precisar aguardar a reunião do congresso técnico, que será na próxima sexta-feira (17).