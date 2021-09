FPF entrega protocolo para o retorno das torcidas aos estádios do Pará; veja algumas regras

A Federação paraense de Futebol (FPF) realizou nesta quarta-feira (8), a entrega do protocolo de segurança de retorno dos torcedores aos estádios no Estado do Pará. Algumas recomendações constam no documento, elas foram aprovadas pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém.

O vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, avaliou a construção do protocolo e agradeceu o empenho de todos nesse possível retorno dos torcedores aos estádios do Pará.

“A receptividade do resultado do protocolo foi muito boa. Os órgãos do Estado e do município deram uma resposta positiva, de um trabalho muito trabalhoso e que envolveu pessoas de várias áreas. Sei que os clubes não gostaram da liberação de 20%, mas o protocolo seguiu com base nas informações cientificas e do momento vivido em Belém. Agradecer à SESMA, SESPA, UFRA, FAPESPA, aos médicos José Guataçara e Jean Klay, incansáveis na produção do protocolo, além do Ministério Público do Pará”, disse.

Confira algumas normas do protocolo que deverão ser realizadas pelos clubes mandantes e os torcedores em dias de jogos

Nesta primeira etapa não será permitida a entrada de grávidas ou torcedores que não estejam vacinados com as duas doses da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Jansen. Ter completado no mínimo 15 dias antes do evento.

Clube deverá sinalizar com cartazes distribuídos e afixados nas áreas de maior circulação, com orientações claras relacionadas às medidas de prevenção e controle da transmissão de covid-19

Sinalizar com marcação no chão ou em local visível, a posição dos torcedores em filas, respeitando o distanciamento de 1,5m.

Ter o maior número de entradas disponíveis no estádio

Abertura dos portões quatro horas antes da partida com acessos por diferentes setores

O estádio precisa ter locais para higienização adequada das mãos com água, sabão ou álcool 70%

Informar aos torcedores sobre a proibição de contato físico durante a partida, como beijos, abraços e apertos de mãos

Venda de ingressos será apenas online – No dia do jogo não terá venda de bilhetes no estádio para evitar aglomeração

Os ingressos são nominais, contendo número de contato e CPF. A venda deverá iniciar no mínimo quatro dias de antecedência do evento, com entrega do bilhete em pelo menos 10 pontos diferentes, para evitar aglomeração.

Relação dos torcedores que adquiriram ingressos devem ser repassadas à SESMA, em tempo real.

Venda de alimentos está vetada – Vendedores devem usar equipamentos de proteção individual (EPI), além de máscaras, face Shields e luvas.

Não será permitida a venda de bebida alcoólica, somente água e refrigerante. O torcedor só poderá retirar a máscara para o consumo dessas bebidas.

Pessoas que forem identificadas com alteração de temperatura ou sintomas gripais, devem ser orientadas a procurar um serviço de saúde para uma avaliação adequada.