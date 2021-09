Remo: Bentes projeta despesas e cita baixo número de ingressos para venda no possível retorno da torcida

A volta da torcida aos estádios em Belém ainda é incerta. O Remo disputa a Série B e na semana passada um congresso técnico foi realizado com os representantes dos clubes da Segundona, dirigentes de federações e membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, o martelo não foi batido, já que nem todas as cidades envolvidas estão com o bandeiramento verde.

O mandatário azulino conversou com a equipe de OLiberal e explicou algumas situações que envolvem as despesas de uma partida, principalmente nesse momento de pandemia, já que algumas normas são fundamentais para a retomada dos jogos, sem que o clube tenha prejuízo nas realizações das partidas.

Uma nova reunião entre os clubes da Série B foi marcada para o próximo dia 17, por videoconferência e, caso tenha 80% dos municípios liberados, a volta dos torcedores será acatada pela CBF, porém, para que isso ocorra é necessário ter 13 cidades aptas e no momento apenas nove receberam o “ok” das autoridades sanitárias. Em Belém foi liberado pela prefeitura 20% da capacidade dos estádios e isso implicará em ingressos com um valor alto, é o que confirma o presidente do Remo, Fábio Bentes.

Dificuldades

A situação envolve principalmente a primeira partida, dependendo se ela for à noite, já que o Remo precisa cumprir a situação do “Jogo da Luz”, uma campanha que foi realizada antes da pandemia para arrecadar recursos visando a compra dos refletores do Baenão, porém, a partida ainda não foi cumprida.

“Temos em torno de 800 pessoas que compraram ingressos do ‘Jogo da Luz’. Existe em torno de 1.300 sócios-torcedores com o plano de gratuidade com o acesso garantido ao estádio. Nós temos também as gratuidades, meia-entrada e dentro desse cálculo e critério, no caso de 20% da capacidade, sobrariam entre 200 a 300 ingressos para venda apenas. E aí o ingresso terá que ser muito alto para conseguir cobrir as despesas”, disse, Bentes, que informou que o preço ainda não está definido.

Despesas

O presidente azulino comentou sobre o valor das despesas que o Remo terá, já que ele é o clube mandante e terá a responsabilidade de cumprir as exigências que constam no protocolo de segurança feito pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em parceria com o Governo do Estado e Prefeitura de Belém. Lanches, contratações de seguranças, grades, são algumas situações em que o clube deverá cumprir.

“Nós calculamos que essas despesas serão em torno de R$60 mil a R$80 mil. Estariam incluídos os seguranças, orientadores, grades, equipamentos que teremos que alugar. Todo um sistema que precisa ser montado de acordo com o protocolo para compor o acesso dos torcedores. Apesar de ser um jogo pequeno, teríamos uma logística completa de uma partida, com reforço no quadro pessoal”, avaliou.

Expectativa

Caso seja liberado público na reunião do dia 17 deste mês, o Remo teia uma partida com a presença do torcedor no dia 24 de setembro, às 19h, contra o Náutico-PE, pela 26ª rodada. Mas o ingresso poderá diminuir a partir do próximo jogo, contra o Coritiba-PR, no dia 4 de outubro, já que não teria o ingresso do “Jogo da Luz”.

“Se aumentar a quantidade de ingressos para a venda vai baixar o preço com certeza”, finalizou, Bentes.

Nova capacidade

Atualmente a capacidade do Baenão é de 13.336 torcedores, segundo o diretor de estádio Fernando "Blindex". Anteriormente a casa azulina poderia receber 500 torcedores a mais, porém, foi preciso retirar parte dos camarotes e as cadeiras do lado da Travessas das Mercês, para a colocação das torres das câmeras para a transmissão dos jogos. Outra área que não pode ser considerada é a das cadeiras cativas, do lado da Travessa Antônio Baena, que hoje é utilizada pelos profissionais da imprensa, já que a cabine voltada para quem faz a cobertura dos jogos está com o numero de pessoas limitadas por conta da covid-19.

A última vez com o "Fenômeno Azul"

O último jogo do Leão Azul com a presença de torcida foi no Baenão e ocorreu no dia 14 de março de 2020, Remo 0 x 0 Independente de Tucuruí, pela oitava rodada do Parazão.