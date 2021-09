Série B: Após reunião entre CBF e clubes, volta das torcidas aos estádios foi adiada

Na tarde desta quarta-feira (8), os representantes de clubes da Série B do Brasileiro, além de dirigentes das federações envolvidas, realizaram um congresso técnico a pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para debater sobre a volta do público aos estádios. A decisão sobre o retorno dos torcedores foi adiada para o dia 17 de setembro, por não ter o número de 80% das cidades aptas.

O presidente do Remo, Fábio Bentes, informou que atualmente apenas nove cidades onde ocorrem as partidas da Série B estão liberadas e que esse número precisa chegar a 13.

“Depois de muito debate ficou definido que o público irá retornar quando tiver 80% dos municípios liberados. Hoje a Série B ocorre em 16 cidades e já tem nove liberados e dois em processos. Então precisaríamos chegar ao número de 13 cidades para retomar [a volta dos torcedores]. O cálculo será reavaliado no dia 17, uma nova reunião foi marcada para essa data para a verificação dos 13 municípios. Se tiver, automaticamente será liberado”, disse, Bentes.

Caso seja liberada a presença de torcedores na reunião do próximo dia 17 de setembro, o primeiro jogo do Remo com a presença do “Fenômeno Azul” em Belém, será na partida contra o Náutico-PE, marcada para o dia 24, às 19h, porém, uma rodada antes, no dia 21, o Leão jogaria contra o Guarani-SP, em Campinas (SP), com a presença dos torcedores bugrinos.