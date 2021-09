Remo e outros 18 times da Série B buscam STJD para proibir público em jogos do Cruzeiro

O Remo e outros 18 clubes da Série B do Brasileirão protocolaram, nesta quarta-feira (8), um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o órgão reveja a liminar que permite que o Cruzeiro receba público nos estádios durante a competição.

O movimento dos clubes ocorreu no mesmo dia em que o Congresso Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) proibiu a presença de público em jogos da Série B. De acordo com o presidente do Remo, Fábio Bentes, será necessário que 80% das cidades que sediam times no campeonato tenham autorização para a presença de torcida nos estádios.

"Hoje a Série B ocorre em 16 cidades e já tem nove liberadas e duas em processo. Então precisaríamos chegar ao número de 13 cidades para retomar [a volta dos torcedores]. O cálculo será reavaliado no dia 17, uma nova reunião foi marcada para essa data para a verificação dos 13 municípios. Se tiver, automaticamente será liberado”, disse, Bentes.

Apesar da decisão do Conselho Técnico da CBF, o Cruzeiro conseguiu uma liminar junto ao STJD para a realização de jogos com público. A Raposa, inclusive, contou com a presença dos torcedores na vitória sobre o Confiança, pela 20ª rodada.

Esta é a segunda vez em que os clubes buscam cassar a liminar. Na primeira vez, o presidente do STJD, Otávio Norinha, negou o pedido. A expectativa é que o STJD se posicione nos próximos dias sobre o novo pedido dos 19 clubes para cassar a liminar.