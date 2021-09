Com 20% de público, presidente do Remo projeta preço de ingressos: 'Teria que ser de 200 a 250 reais'

Como informado pela equipe de O Liberal, a Federação Paraense de Futebol (FPF) e a comissão de protocolo de saúde finalizaram o documento para orientação do retorno do público aos estádios. A reportagem conversou com o presidente do Remo, Fábio Bentes, que acredita que os ingressos para os jogos do Leão tenham preços muito altos.

"Sendo muito sincero, economicamente é inviável. Vamos ter a reunião da CBF na quarta (8), às 12h, para definir sobre liberação de público. Se for aprovado, vou sentar com a diretoria e fazer contas. Para poder ter condições de empatar despesas, teria que ter um ingresso de uns 200 a 250 reais", estipulou Fábio, que já tinha criticado os 20% sugeridos pela Prefeitura.

O dirigente azulino não ficou por aí e criticou a decisão. O mandatário do Leão utilizou alguns exemplos para questionar a razão para retornar apenas 20% de público.

"Curioso que os bares, boates, shows e manifestações estão todos lotados e lá 'não pega Covid'. Só pega no estádio. Somos a última atividade econômica e retomar e a Prefeitura está querendo impor regras que não se cobra em nenhum dos casos que postei acima", disse. "Somos obrigados a por gratuidades (idosos, deficientes, polícias, etc), a por meia entrada, temos o sócio que vem pagando em dia. Sobraria uns 300 ingressos só para venda e uma partida com um custo entre 60 e 80 mil reais, teria que ter um ingresso com valor alto", explicou Bentes.

Previsão

Caso seja aprovada na reunião da CBF com os clubes das séries A, B e C, o Remo pode ter autorização para receber torcedores no Baenão no jogo contra o Avaí-SC, no dia 16 de setembro. A partida, válida pela 24ª rodada da Segundona, começa às 21h30, e tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.