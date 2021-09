Presidente do Paysandu confirma ingresso 'mais caro' após decisão da comissão de protocolo

Após a finalização do documento para o retorno dos torcedores aos estádios do futebol paraense, a equipe de O Liberal conversou com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. O dirigente bicolor, apesar de não fazer uma estimativa, confirma que, por causa da liberação de apenas 20% de público, o ingresso terá um preço mais alto.

"Vamos atender o protocolo da FPF, lógico que quanto menor o percentual liberado , mais caro será o preço unitário do ingresso, para que se possa cumprir todas as exigências de segurança", disse Ettinger à reportagem.

Caso o retorno do público seja aprovado na reunião da CBF com os clubes das séries A, B e C, que ocorre nesta quarta-feira (8), o Paysandu poderá receber público contra o Manaus, no último jogo da fase de grupos da Série C. O duelo ocorre no dia 25 de setembro, às 17h, na Curuzu.

A partida entre Papão e Gavião do Norte é válida pela 18ª rodada da Terceirona e começa às 17h