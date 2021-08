Remo, Paysandu, FPF e órgãos de segurança, debatem protocolo de volta das torcidas aos estádios

Ocorre na manhã desta quinta-feira (26), na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em Belém, uma reunião com os órgãos de segurança, Federação Paraense de Futebol (FPF), Secretaria de Saúde (SESPA), Ministério Publico e representantes do Remo e também do Paysandu, para debater o protocolo de segurança para a volta das torcidas aos estádios do Pará.

Antônio Carlos Teixeira (Tonhão), vice-presidente do Remo foi o representante do Leão, já o Papão foi representado também por seu vice-presidente Felipe Fernandes. A reunião visa ações para monitorar os torcedores em volta do estádio, como será a chegada, permanência e saída do estádio, além de fechamento de ruas com barreiras para se aproximar do estádio só quem estiver com ingressos e seus respectivos testes de PCR e carteira de vacinação em mãos, em ação conjunta com vários órgãos, incluindo Detran, Polícia Militar, CIOP, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Semob. Conforme apurou O Liberal, esses detalhes precisam ser alinhados. A intenção é que em setembro, início de outubro, tenha um evento teste em jogos da dupla Re-Pa, mas depende da aprovação também da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que quer a liberação das torcidas para todos os clubes, mantendo a isonomia das competições.

Um protocolo está sendo finalizado e feito pela FPF com uma comissão de médicos, além da ajuda da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que dará respaldo cientifico para aos dados contidos no protocolo sobrea a pandemia de covid-19.