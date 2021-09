Com Paysandu, Remo e Castanhal, clubes das Séries A e B desistem da Copa Verde 2021

A oitava edição da Copa Verde inicia no mês de outubro. A competição de 2021 conta com 24 clubes e será dividida em cinco fases, a todas elas são no formato “mata-mata”, contendo uma fase. A competição teve duas baixas importantes, Goiás-GO que disputa a Série B e o Atlético-GO, que está na Série A, não confirmaram participação no torneio, segundo o Portal Sagres.

Atlético-GO e Goiás optaram por manter o foco nas disputas das Séries A e B, o Dragão na luta para conquistar uma vaga em alguma competição internacional e o Esmeraldino de olho no acesso à elite do futebol nacional. Já o Vila Nova-GO aceitou o pedido e vai disputar a competição. Para os lugares de Atlético e Goiás, foram chamados o Goianéia-GO, que foi vice-campeão estadual e o Aparecidense-GO, melhor colocado no ranking da CBF.

Paraenses

A competição terá três equipes do Pará na disputa, o Paysandu, Remo e Castanhal. A Copa Verde nas últimas sete finais, sempre teve um paraense na decisão. Em 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 o Paysandu esteve representando o Estado na finalíssima e em 2015 e 2020 o Remo.

O Papão é o único clube do Pará campeão da Copa verde, o Bicolor levantou a taça nas temporadas 2016 e 2018, batendo o Gama-DF e o Atlético-ES respectivamente. Em 2020 a Copa Verde foi disputada em 2021 por conta da pandemia de covid-19, na final o Brasiliense-DF acabou derrotando o Remo nos pênaltis e ficou com o título.

No aguardo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou os confrontos da Copa Verde 2021. A instituição informou apenas a tabela básica da competição, com início nos dias 13 ou 14 de outubro, com as finais ocorrendo nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro.

Patrocínio

Os presidentes do Remo e do Paysandu realizaram visitas à CBF no mês de agosto e conversaram com Coronel Antônio Carlos Nunes, que ainda estava presidindo a instituição que comanda o futebol brasileiro. Entre as pautas estavam a transmissão da competição, que será realizada pela TV Cultura do Pará, além de patrocínios para os clubes que disputam o torneio.

Premiação

O campeão da Copa Verde 2021 terá vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil de 2022 e ganhará a cota de R$1.700 milhão.