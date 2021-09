Jogos de Remo, Paysandu e Castanhal na Copa Verde vão ser transmitidos em TV aberta

A TV Cultura do Pará irá transmitir os jogos das equipes representantes do estado na Copa Verde de 2021. A informação foi confirmada pelo coordenador de esportes da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), Valmir Rodrigues.

Nesta edição o Pará terá três equipes na disputa do título: Castanhal, Paysandu (campeão em 2016 e 2018) e Remo, atual vice-campeão.

A primeira e segunda fases serão disputadas em jogo único, com o mandate sendo o time melhor posicionado no ranking nacional de clubes da CBF. Já as quartas de final serão em jogos de ida e volta, com ordem dos mandantes decidida em sorteio.

A Copa Verde terá início entre os dias 13 ou 14 de outubro, com final nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)