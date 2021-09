Com vacinação completa, FPF define protocolo e estádios de Belém podem receber 20% de público

A Federação Paraense de Futebol (FPF) e a comissão de protocolo de saúde finalizaram o documento, que serve de orientação para o retorno do público aos estádios no futebol paraense, em especial Remo e Paysandu. Ficou decidido que a porcentagem liberada para a reabertura dos estádios é de 20%, além da entrada de torcedores que com duas doses da vacina contra a covid-19. A informação foi confirmada pelo vice-presidente da FPF, Maurício Bororó.

Diferente do Governo do Pará, que liberou 30%, a Prefeitura de Belém, que é onde a dupla Re-Pa manda seus jogos, orientou que fosse liberado apenas 20%, número que desagradou os presidentes dos clubes, que gostariam de mais. A FPF seguiu a orientação e da prefeitura e o documento foi finalizado na noite de segunda-feira (6) e será enviado pela manhã às autoridades estaduais, clubes e também à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), já que nesta quarta (8), haverá um congresso técnico entre os clubes da Série B, que decidirá a retomada ou não dos torcedores nos estádios do país.

“Conversamos e ficou decidido que será liberado 20%, com vacinação completa. Não teremos testes de PCR, só entrará ao estádio quem vacinou as duas doses, isso inclui todas as pessoas, como imprensa e todos que estão na logística do jogo”, falou, Bororó.

Os portões deverão ser abertos com antecedência, para que não tenha aglomeração, ingressos serão vendidos de forma online e nominal, além de realizações de barreiras para limitar o acesso ao entorno dos estádios. O uso de máscara será obrigatório.

O congresso técnico da CBF com os representantes dos clubes da Série B será nesta quarta-feira (8), às 12h e será realizada por videoconferência. O Cruzeiro-MG, que já jogou nesta Segundona com torcida através de decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), já iniciou as vendas de ingressos para a partida contra a Ponte Preta-SP, marcada para o dia 11 deste mês, antes mesmo da decisão oficial da CBF. Caso seja liberada a presença de torcedores, Remo x Avaí-SC, na quinta-feira (16), às 19h, já terá a presença da torcida no Baenão.

Série C

A CBF ainda não marcou o congresso técnico da Série C, divisão em que o Paysandu está. O clube. Nesta primeira fase o Papão jogará apenas uma vez em Belém. A partida será contra o Manaus-AM, no dia 25 de setembro, às 17h.

Série D

Castanhal e Paragominas representam o Pará na Série D. Segundo Maurício Bororó, os clubes junto com as prefeituras de cada cidade decidirão se seguem o decreto do Governo do Pará que liberam 30% do público ou não.