Depois de deixar o Remo após o rebaixamento, zagueiro fecha com clube da Tailândia

Depois de três temporadas defendendo as cores do Remo, o zagueiro Rafael Jansen, que deixou o Leão Azul logo após o rebaixamento para a Série C, está de clube novo. O jogador acertou com o Ratchaburi Mitr Phol FC, da Tailândia.

Aos 33 anos, Rafael Jansen teve uma longa passagem pelo Remo, que iniciou na temporada 2019. Foram três anos no Leão Azul, com 105 partidas disputadas, cinco gols marcados, um título do Campeonato Paraense de 20219, além de um acesso para a Série B.

Nesta Série B, Rafael Jansen passou a ser bastante questionado por parte da torcida azulina, mas foi titular de 37, dos 40 jogos disputados na temporada 2021, mesmo com o Leão trocando de técnico três vezes.

Na temporada 2020, Jansen teve a oportunidade de jogar fora do Brasil. Ele recebeu proposta do Hapoel Tel Aviv, clube de Israel, mas a pandemia da covid-19 atrapalhou os planos do jogador, que já tinha comunicado a diretoria azulina. O país manteve a fronteira fechada para evitar o contágio do vírus e isso impossibilitou sua saída e em seguida foi reintegrado ao grupo e voltou aos treinos.

Antes de chegar ao Remo, Jansen teve passagens pelo Tiradesntes-CE, Horizonte-CE, Icasa-CE, Treze-PB, Campinense-PB e Boa Esporte-MG.