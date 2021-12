Atacante ex-Remo acerta com adversário da dupla Re-Pa na Série C do Brasileiro

O mercado da bola segue movimentado na região Norte. O Manaus-AM, concorrente dos paraenses Remo e Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, fechou contrato com o atacante Alvinho, de 29 anos, que disputou a Série D do Brasileirão pelo América-RN. O jogador teve uma passagem rápida pelo Remo em 2014.

Alvinho é rodado no futebol e teve passagens por vários clubes paulistas e nordestinos. O atacante chegou ao Remo como uma das opções para a disputa da Série D do Brasileirão de 2014, mas com a camisa do Leão Azul jogou apenas uma vez, um amistoso, contra a Seleção da Etiópia, no Baenão, onde o Remo venceu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo próprio Avinho. Uma semana depois da partida, o atacante pediu para deixar o clube azulino alegando problemas pessoais.

Ele acumula passagens pelo Potiguar-RN, ABC-RN, Santa Cruz-RN, Baraúnas-RN, Confiança-SE, Campinense-PB, Sampaio Corrêa-MA, São Bernardo-SP, São Caetano-SP, Votuporanguense-SP e Juventus-SP.