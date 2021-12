Remo faz proposta de aumento salarial e aguarda reposta do atacante Neto Pessoa

A busca pela renovação do atacante Neto Pessoa continua no Remo. A diretoria do Leão já realizou uma proposta ao atleta, que foi o artilheiro da Copa Verde, porém, esbarra nas propostas de outros clubes, confirma uma fonte interna do clube.

Valorizado, Neto Pessoa terminou a temporada em cima, mesmo com o rebaixamento do Remo. O jogador fez nove gols na Copa Verde, quatro deles diante do Paysandu e caiu “nas graças” da galera azulina. Mas com o fim da temporada, Neto Pessoa recebeu propostas e sondagens, algumas delas de clubes da Série B. O Remo propôs um aumento no salário do atleta, que pediu alto demais para os padrões azulinos.

Os dirigentes e o jogador seguem conversando. É interesse de ambos a permanência, mas a concorrência pode tirar o atacante do Baenão. Um novo prazo foi estabelecido para a resposta de Neto Pessoa e o Remo aguarda a decisão.

Neto pessoa, de 27 anos, iniciou no futebol no Estado do Acre (AC), onde nasceu. Passou pelo Fejó-AC, Plácido de Castro-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC e Atlérico-AC. Atuou também pelo ABC-RN, Náutico-PE, além de Ypiranga-RS e o Botafogo-SP, último clube antes de se transferir para o Remo. Com a camisa azulina foram 15 partidas disputadas e 10 gols marcados, porém, apenas um na Série B, no empate em 2 a 2 diante do Vasco-RJ.