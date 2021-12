Após negociar retorno ao Remo, atacante Hélio Borges fecha com clube da Série A para 2022

Após negociação com o Remo, o atacante paraense Hélio Borges acertou com um novo clube. O jogador vai atuar no Juventude-RS, clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), pelo clube gaúcho, em suas redes sociais.

Hélio Borges, de 21 anos, é cria das categorias de base do Remo. Esteve no clube azulino até o início deste ano, quando foi peça importante na conquista do acesso à Série B. Deixou o Leão e foi para Azuriz-PR, por onde disputou o Campeonato Paranaense.

No segundo semestre Hélio foi emprestado ao Ceará, onde disputou duas partidas pela Série A e foi um dos destaques do Vozão na campanha que terminou com o vice-campeonato brasileiro de aspirantes. Hélio já havia conquistado na carreira o título brasileiro Sub-20 e do Paulistão em 2019, quando foi emprestado pelo Remo ao Palmeiras-SP.

De férias em Belém, após término do vínculo com o Ceará, Hélio acompanhou, torceu e comemorou bastante o título do Remo na Copa Verde. O jogador estava com a família assistindo ao jogo em um camarote do Baenão. A negociação com o Remo ocorreu, era um desejo do jogador permanecer, mas propostas de outros clubes, encerraram a com as possibilidades de retorno de Hélio ao Remo.