Sem contrato com o Remo, atacante cria da base azulina vai jogar no futebol catarinense em 2022

O atacante paraense Wallace, cria das categorias de base do Remo, está de clube novo. O jogador confirmou ao O Liberal, que vai jogar no Barra-SC na temporada 2022, clube que vai disputar a Primeira Divisão do estadual.

Wallace, de 20 anos, não teve seu contrato renovado com o Remo no início do mês e deixou o clube azulino. Após destaque na temporada 2020, o atacante não conseguiu ter o mesmo desempenho em 2021 e sofreu bastante com as contusões.

O jogador chegou a atuar pala Série B do Campeonato Brasileiro, entrou em campo em 22 partidas nesta temporada e balançou as redes em quatro oportunidades. O jogador foi peça importante no acesso do Remo para a Série B, inclusive marcando gols decisivos, um deles no clássico Re-Pa.