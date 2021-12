Veja os destinos de Remo e Paysandu na pré-temporada 2022

Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Paraense, os clubes com as maiores torcidas do estado, Remo e Paysandu, já traçam planos para os treinos de pré-temporada. Os bicolores já escolheram onde devem intensificar os preparativos para 2022, já os azulinos ainda avaliam lugares para treinamentos.

De acordo com o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, o Papão deve viajar a Barcarena para realizar a pré temporada. O Bicola deve ficar na cidade por 13 dias - entre 9 e 22 de janeiro - e voltar à capital paraense às vésperas da estreia no Parazão.

Já o Remo ainda não tem destino certo na pré-temporada. O presidente Fábio Bentes ainda avalia oportunidades na própria cidade de Barcarena, local onde o Paysandu também vai treinar, ou no município de Parauapebas, no sudeste do estado. Ainda não há previsão de quantos dias devem durar os preparativos azulinos.

Por enquanto, ambas as equipes estão no mercado em busca de reforços. Até o momento, o Remo anunciou três novidades para 2022. Enquanto isso, o Paysandu está mais ativo no mercado e contratou dez jogadores.

Ambas as equipes voltam a jogar apenas no dia 26 de janeiro, data de início do Campeonato Paraense 2022.