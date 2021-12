Um dos alvos do Remo para renovar contrato com o clube, o meia Felipe Gedoz faz mistério sobre uma possível permanência no clube. Mas, no Instagram, o jogador, que fez 51 jogos e marcou nove gols nesta temporada pelo time azulino, aproveitou para se declarar ao Leão:

Gedoz pode renovar o contrato com o Remo para 2022 (Reprodução / Instagram @gedoz)