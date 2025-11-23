Cuiabá x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pela Série B

Cuiabá x Criciúma disputam hoje, domingo (23/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 5 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma está em 3° lugar na Série B e acumula 17 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 47 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Cuiabá ocupa a 11° posição com 13 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 42 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas da Série B do Campeonato.

Cuiabá x Criciúma: prováveis escalações

Cuiabá: Sem informações.

Criciúma: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MG)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 16h30