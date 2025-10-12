Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Cuiabá e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 12.10.25 19h30 O Coritiba lidera a Série B com 10 pontos a mais que o Cuiabá (JP Pacheco/ Coritiba) Cuiabá x Coritiba disputam hoje, domingo (12/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Coritiba lidera a Série B com 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. Já o Cuiabá acumula na competição 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados e 35 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Cuiabá x Coritiba: prováveis escalações Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros. Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson e Sebástian Gómez; Clayson, Josué e Nicolas Careca (Iury Castilho); Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart. FICHA TÉCNICA Cuiabá x Coritiba Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cuiabá coritiba jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Cuiabá e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 19h30 Série A argentina River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 18h15 Campeonato Brasileiro Série B Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Vila Nova e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Criciúma e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48