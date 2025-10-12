Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Cuiabá x Coritiba disputam hoje, domingo (12/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Coritiba lidera a Série B com 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

Já o Cuiabá acumula na competição 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados e 35 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

VEJA MAIS

Cuiabá x Coritiba: prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan, Sander e Max; Denilson, David Miguel e Jader; Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson e Sebástian Gómez; Clayson, Josué e Nicolas Careca (Iury Castilho); Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 20h30