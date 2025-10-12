Capa Jornal Amazônia
River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino

River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O River Plate soma 6 pontos a mais que o Sarmiento no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @RiverPlate)

River Plate x Sarmiento disputam hoje, domingo (12/10), pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir River Plate x Sarmiento ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O River Plate acumula no Grupo B 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já Sarmiento soma no mesmo grupo 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos.

River Plate x Sarmiento: prováveis escalações

River PlateSem informações.

Sarmiento: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
River Plate x Sarmiento
Campeonato Argentino
Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 19h15

