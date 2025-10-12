River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 18h15 O River Plate soma 6 pontos a mais que o Sarmiento no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @RiverPlate) River Plate x Sarmiento disputam hoje, domingo (12/10), pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir River Plate x Sarmiento ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O River Plate acumula no Grupo B 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. Já Sarmiento soma no mesmo grupo 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo River Plate x Sarmiento: prováveis escalações River Plate: Sem informações. Sarmiento: Sem informações. FICHA TÉCNICA River Plate x Sarmiento Campeonato Argentino Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 19h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave River Plate Sarmiento jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Cuiabá e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 19h30 Série A argentina River Plate x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/10) pelo Argentino River Plate e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 18h15 Campeonato Brasileiro Série B Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Vila Nova e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Criciúma e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48