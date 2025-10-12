Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Criciúma x América-MG disputam hoje, domingo (12/10), a 31° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x América ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma acumula na Série B um total de 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o América Mineiro soma 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 33 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Criciúma x América MG: prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Maguinho (Júlio), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral (Aloísio) e Yago Souza; Fabinho, Stênio (Emerson) e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

América: Alisson; Marcinho, Lucas Dias (Yan Souto), Luciano Castán e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo, Jean Carlos e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Borasi. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 18h30