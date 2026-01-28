Leão, dá ou não dá para ser feliz? Caio Maia 28.01.26 11h15 Yago Pikachu é esperança do Remo na estreia na Série A. (Wagner Santana / O Liberal) Em questão a estreia do Remo na Série A 2026. O time azulino ainda está em formação e ainda não poderia passar confiança, mas isso não tira a esperança de ser feliz na estreia. Afinal, o Vitória mesmo num processo mais adiantado não está dando liga. O time está muito pressionado pelo fraco desempenho e derrota para o time alternativo do Bahia, no Barradão, por 1 x 0. Em cinco jogos na temporada, apenas uma vitória. Pelo perfil do técnico Juan Carlos Osorio, veremos o Remo buscando jogo ofensivo. Mas o momento de estruturação do time pede grande aplicação nas funções defensivas. Prudência! Leão na retomada de uma história O Remo faz hoje o seu jogo número 271 na primeira divisão (Série A) do Campeonato Brasileiro, com histórico de 86 vitórias, 75 empates, 110 derrotas nas 15 edições que disputou. (fonte: Ogol) A história do Remo na Série A foi construída na época em que o talento era o fator mais decisivo. Neste retorno do Leão à elite, três décadas depois, o futebol é mais físico, tático e mental. Os talentos que desequilibram são raros. Por isso, com as contratações promissoras, se o time engrenar nas mãos de Juan Carlos Osorio, o Remo terá possibilidade de campanha digna e acesso à Copa Sul-Americana. Hoje, em Salvador, contra o Vitória, as primeiras emoções de uma maratona que será fechada dia 2 de dezembro, contra o Corinthians, em Belém. BAIXINHAS * Grêmio, São Paulo e Santos são os times da Série A que o Remo jamais venceu. Chapecoense e Mirassol os times para os quais o Remo jamais perdeu. O Vitória e Cruzeiro, com sete derrotas cada, são os adversários que mais perderam para o Leão Azul. (fonte: Jorginho Neves) * O ex-azulino Camutanga vem sendo titular do Vitória, mas jogando abaixo do que produziu no ano passado pelo Remo e pelo próprio Vitória. Os atletas mais festejados pela torcida são o raçudo volante Baralhas e o ágil atacante Erick. * Danilo Peu, atacante que deixou boa impressão ao estrear no Paysandu, tem apenas 22 anos. É jogador formado no Londrina e ganhou destaque ano passado no Cianorte, com sete gols. Embora só tenha jogado em times do sul, ele é mineiro de Januária. * Outro novo atacante do Papão é o garoto Thalyson, 19 anos, fruto da base bicolor. Ano passado ele cumpriu empréstimo no Águia. Fez quatro jogos, um gol e uma assistência na Série D. Foi para o Votuporanguense/SP e em quatro jogos na Copa SP deu três assistências. Tem potencial para ser útil ao Papão nesta temporada. * Copa do Brasil. Dia 18 ou 19 de fevereiro a estreia do Bragantino na fase preliminar contra o Primavera do Mato Grosso. Hoje a CBF faz sorteio para definir o local. Na fase seguinte vão estrear Águia, Tuna e Castanhal. Paysandu (campeão da Copa Verde) estreia na terceira e o Remo (Série A) na quinta fase. * Lateral Braian Cufré, volantes Zé Welison e Lionel Picco, meias Vitor Bueno e Franco Catarozzi, atacante Rafael Monti estão nas primeiras atividades no Remo. Hoje deve ser o caso do goleiro Ivan. Está chegando o zagueiro colombiano Jhon Banguera. • O goleiro Ivan estava sem espaço no Internacional, mas já esteve na Seleção Brasileira como atleta da Ponte Preta. Em 2019 e 2020 ele foi convocado por Tite para amistosos. Defendeu o Brasil também no Torneio de Toulon (sub 23), na França, e foi campeão. O Remo surge para Ivan como oportunidade de reconquistar espaço no mercado. * Prefeitura de Castanhal reinaugura o estadio Modelão, que no sábado vai receber o jogo Castanhal x Águia. 