Union x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28/01) pela Champions League

Union Saint Gilloise x Atalanta disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union SG x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Atalanta está em 13° lugar na Champions League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Union Saint-Gilloise ocupa a 31° posição e soma um total de 2 vitórias, 5 derrotas, 7 gols marcados e 17 gols sofridos.

Union x Atalanta: prováveis escalações

Mônaco: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Perre, Smith; Florucz, Hadj, David. Técnico: David Hubert.

Juventus: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

FICHA TÉCNICA

Union Saint Gilloise x Atalanta

Champions League

Local: Estádio Constant Vanden Stock, em Anderlecht, Bélgica

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h