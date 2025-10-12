Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Vila Nova x Amazonas disputam hoje, domingo (12/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vila Nova acumula na Série B um total de 40 pontos, 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o Amazonas está com um total de 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 33 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Vila Nova x Amazonas: prováveis escalações

Vila Nova: Sem informações.

Amazonas: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 18h30