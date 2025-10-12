Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Vila Nova e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 12.10.25 17h30 Vila Nova soma 9 pontos a mais que o Amazonas na Série B do Brasileirão (Facebook/ @vilanovafc) Vila Nova x Amazonas disputam hoje, domingo (12/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vila Nova x Amazonas ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vila Nova acumula na Série B um total de 40 pontos, 10 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 9 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Amazonas está com um total de 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 33 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Vila Nova x Amazonas: prováveis escalações Vila Nova: Sem informações. Amazonas: Sem informações. FICHA TÉCNICA Vila Nova x Amazonas Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO) Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Amazonas FC Vila Nova jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Vila Nova x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Vila Nova e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Criciúma e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 17h30 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48