Athletic x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League

Athletic Bilbao x Sporting disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic x Sporting ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sporting é o 10° colocado da Champions League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Athletic Bilbao está em 23° lugar e soma 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 11 gols sofridos.

Athletic x Sporting: prováveis escalações

Athletic: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Iñigo de Galarreta, Oihan Sancet, Álex Berenguer, Nico Williams e Unai Goméz; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão e Luís Guilherme; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Sporting

Champions League

Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h