Arsenal x Kairat: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

Arsenal x Kairat disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Kairat ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera invicto a Champions League, venceu todos os 7 jogos que disputou, marcou 20 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes.

Já o Kairat está na lanterna da competição, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 6 derrotas, 5 gols marcados e 19 gols sofridos.

Arsenal x Kairat: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Myles Lewis-Skelly, Christian Mosquera, William Saliba e Jurriën Timber; Martin Odegaard, Martín Zubimendi e Eberechi Eze; Leandro Trossard, Gabriel Jesus e Bukayo Saka. Técnico: Mikel Arteta.

Kairat: Temirlan Anarbekov; Luis Mata, Egor Sorokin, Aleksandr Martynovich e Erkin Tapalov; Damir Kasabulat e Dan Glazer; Valeriy Gromyko, Jorge Jorginho e Aleksandr Mrynskiy; Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Kairat

Champions League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h