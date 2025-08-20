CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste CSA e Confiança jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.08.25 20h30 Nas quartas de final, CSA eliminou o Ferroviário, enquanto Confiança superou o Vitória (Allan Max/ CSA) CSA x Confiança disputam hoje, quarta-feira (20/08), as semifinais da Copa do Nordeste. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir CSA x Confiança ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT (AL) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o CSA foi vice-líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou Ferroviário-CE por 2 a 1. Já Confiança ficou em 4° lugar no Grupo B e somou 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time superou o Vitória por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Independiente x Univ de Chile: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/8) pela Copa Sudamericana Independiente e Universidad de Chile jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo CSA x Confiança: prováveis escalações CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Eduardo Biazus, Betão, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Ciel; Brayann, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques. Confiança: Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Luiz Otavio, Jhon Cley, Ronald Camarão, Neto Oliveira; Renan Rodrigues, Maikon. FICHA TÉCNICA CSA x Confiança Copa do Nordeste Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Nordeste csa-al confiança jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa do Nordeste CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste CSA e Confiança jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa do Nordeste Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste Bahia e Ceará jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17 ESPORTES Troféu Romulo Maiorana chega à 30ª edição conciliando tradição e inovação Marca é motivo de orgulho para o Grupo Liberal, que tenta ser mais inclusivo e pioneiro na região. 17.05.24 0h01 Futebol Lateral ex-Paysandu é preso suspeito de esfaquear o irmão Crime ocorreu no Piauí. Além do Papão, o jogador atuou por outros times tradicionais do Brasil, como o Botafogo-RJ e o São Paulo. 06.07.23 14h38 DIA MUNDIAL DO ROCK Heavy metal, shows históricos e homenagem ao Paysandu; Curuzu é o templo do rock em Belém Estádio do Paysandu abriu as portas para eventos memoráveis e é considerado o maior palco do rock no Estado 13.07.21 8h00