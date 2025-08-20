CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

CSA x Confiança disputam hoje, quarta-feira (20/08), as semifinais da Copa do Nordeste. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CSA x Confiança ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT (AL) e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o CSA foi vice-líder do Grupo B e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou Ferroviário-CE por 2 a 1.

Já Confiança ficou em 4° lugar no Grupo B e somou 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time superou o Vitória por 1 a 0.

CSA x Confiança: prováveis escalações

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Eduardo Biazus, Betão, Roberto; Camacho, Gustavo Nicola, Ciel; Brayann, Guilherme Cachoeira, Tiago Marques.

Confiança: Felipe Scheibig; Lenon, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Luiz Otavio, Jhon Cley, Ronald Camarão, Neto Oliveira; Renan Rodrigues, Maikon.

FICHA TÉCNICA

CSA x Confiança

Copa do Nordeste

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30