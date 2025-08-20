Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.08.25 20h30 O Flamengo venceu o Inter duas vezes entre 13 e 17 de agosto, em partidas pela Libertadores e pelo Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Internacional x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Internacional liderou o Grupo F e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C, também somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota; marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes. O Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0. Dias depois, o time venceu o Inter novamente, por 3 a 1, em partida válida pelo Brasileirão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Independiente x Univ de Chile: onde assistir e escalações do jogo hoje (20/8) pela Copa Sudamericana Independiente e Universidad de Chile jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Inter x Flamengo: prováveis escalações Internacional: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado. Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Internacional x Flamengo Copa Libertadores da América Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América Internacional flamengo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa do Nordeste CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste CSA e Confiança jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa do Nordeste Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste Bahia e Ceará jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores Internacional e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 20.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17 ESPORTES Troféu Romulo Maiorana chega à 30ª edição conciliando tradição e inovação Marca é motivo de orgulho para o Grupo Liberal, que tenta ser mais inclusivo e pioneiro na região. 17.05.24 0h01 Futebol Lateral ex-Paysandu é preso suspeito de esfaquear o irmão Crime ocorreu no Piauí. Além do Papão, o jogador atuou por outros times tradicionais do Brasil, como o Botafogo-RJ e o São Paulo. 06.07.23 14h38 DIA MUNDIAL DO ROCK Heavy metal, shows históricos e homenagem ao Paysandu; Curuzu é o templo do rock em Belém Estádio do Paysandu abriu as portas para eventos memoráveis e é considerado o maior palco do rock no Estado 13.07.21 8h00