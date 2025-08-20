Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/08) da Libertadores

Internacional x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pelo Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Internacional liderou o Grupo F e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C, também somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota; marcou 6 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes.

O Flamengo venceu a partida de ida por 1 a 0. Dias depois, o time venceu o Inter novamente, por 3 a 1, em partida válida pelo Brasileirão.

Inter x Flamengo: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30