Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 20.08.25 20h30 Alianza Lima venceu a partida de ida por 2 a 0 (X/ @Sudamericana) Universidad Católica x Alianza Lima disputam hoje, quarta-feira (20/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Universidad Católica EQU x Alianza Lima ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, a Universidad Católica de Quito liderou invicto o Grupo B e acumulou 4 vitórias e 2 empates. Já o Alianza Lima vem do 3° lugar do Grupo D da Copa Libertadores da América, no qual somou 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Alianza Lima por 2 a 0. Universidad Católica-EQU x Alianza Lima: prováveis escalações U Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Azarias Londoño, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauricio Alonso; Mauro Díaz, Byron Palacios. Técnico: Diego Martínez Carrera. Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Erick Castillo. Técnico: Néstor Gorosito. FICHA TÉCNICA Universidad Católica de Quito x Alianza Lima Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, Equador Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 21h30