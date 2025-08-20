Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 20.08.25 7h00 Às 21h30, Internacional e Flamengo jogarão pelas oitavas de final da Libertadores (X/ @LibertadoresBR) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (20/08), incluem partidas pela Supercopa Saudita, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América e Série A do Brasileirão. Às 09h, Al Quadisiya jogará contra Al Ahli pela Supercopa da Arábia Saudita. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Internacional pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Juventude x Vasco - 19h - Premiere Copa Libertadores da América Estudiantes x Cerro Porteño - 19h - ESPN 4 e Disney+ Internacional x Flamengo - 21h30 - TV Globo, ESPN e Disney+ Copa do Nordeste CSA x Confiança - 21h30 - SBT (AL) e Premiere Bahia x Ceará - 21h30 - SBT, ESPN 2 e Premiere Copa Sul-Americana Cienciano x Bolívar - 19h - Paramount+ Universidad de Quito x Alianza Lima - 21h30 - Paramount+ Independiente x Universidad de Chile - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Supercopa Saudita Al Quadisiya x Al Ahli - 09h - Bandsports, Bandplay, Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) e SporTV 2 Onde assistir ao jogo de Al Quadisiya e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Quadisiya x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandplay, Bandsports, SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band), às 09h. Onde assistir ao jogo de Internacional e Flamengo; veja o horário O jogo entre Internacional x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Juventude e Vasco da Gama; veja o horário O jogo entre Juventude x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Bahia e Ceará; veja o horário O jogo entre Bahia x Ceará terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, SBT e Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 21h30 - CSA x Confiança - Copa do Nordeste 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 09h - Al Quadisiya x Al Ahli - Supercopa Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - Copa Sulamericana 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste SporTV 09h - Al Quadisiya x Al Ahli - Supercopa Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+ 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - Copa Sulamericana Premiere 19h - Juventude x Vasco - Brasileirão 21h30 - CSA x Confiança - Copa do Nordeste 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+
19h - Cienciano x Bolívar - Copa Sudamericana
21h30 - Universidad de Quito x Alianza Lima - Copa Sulamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quarta-feira. 