O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, Internacional e Flamengo jogarão pelas oitavas de final da Libertadores (X/ @LibertadoresBR)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (20/08), incluem partidas pela Supercopa Saudita, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América e Série A do Brasileirão.

Às 09h, Al Quadisiya jogará contra Al Ahli pela Supercopa da Arábia Saudita. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Internacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Juventude x Vasco - 19h - Premiere

Copa Libertadores da América

  1. Estudiantes x Cerro Porteño - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Internacional x Flamengo - 21h30 - TV Globo, ESPN e Disney+

Copa do Nordeste

  1. CSA x Confiança - 21h30 - SBT (AL) e Premiere
  2. Bahia x Ceará - 21h30 - SBT, ESPN 2 e Premiere

Copa Sul-Americana

  1. Cienciano x Bolívar - 19h - Paramount+
  2. Universidad de Quito x Alianza Lima - 21h30 - Paramount+
  3. Independiente x Universidad de Chile - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Supercopa Saudita

  1. Al Quadisiya x Al Ahli - 09h - Bandsports, Bandplay, Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) e SporTV 2

Onde assistir ao jogo de Al Quadisiya e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Quadisiya x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandplay, Bandsports, SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band), às 09h.

Onde assistir ao jogo de Internacional e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Internacional x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Vasco da Gama; veja o horário

O jogo entre Juventude x Vasco terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Ceará; veja o horário

O jogo entre Bahia x Ceará terá transmissão ao vivo pela ESPN 2, SBT e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 21h30 - CSA x Confiança - Copa do Nordeste
  2. 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 09h - Al Quadisiya x Al Ahli - Supercopa Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores
  2. 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores
  3. 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste

SporTV

  1. 09h - Al Quadisiya x Al Ahli - Supercopa Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 19h - Estudiantes x Cerro Porteño - Libertadores
  2. 21h30 - Internacional x Flamengo - Libertadores
  3. 21h30 - Independiente x Universidad de Chile - Copa Sulamericana

Premiere

  1. 19h - Juventude x Vasco - Brasileirão
  2. 21h30 - CSA x Confiança - Copa do Nordeste
  3. 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Cienciano x Bolívar - Copa Sudamericana
  2. 21h30 - Universidad de Quito x Alianza Lima - Copa Sulamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quarta-feira.

