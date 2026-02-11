Crystal Palace x Burnley: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League

Crystal Palace x Burnley disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Crystal Palace x Burnley ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Burnley está na vice-lanterna da Premeir League com 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 25 gols marcados e 49 gols sofridos. O time está sem vitórias há 16 rodadas da competição.

Já o Crystal Palace acumula 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Crystal Palace x Burnley: prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen

Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Pires; Edwards, Mejbri, Luis, Ugochukwu, Anthony; Flemming

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Burnley

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30