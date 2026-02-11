Crystal Palace x Burnley: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League Crystal Palace e Burnley jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 11.02.26 15h30 O Crystal Palace soma 17 pontos a mais que o Burnley na Premier League (X/ @CPFC) Crystal Palace x Burnley disputam hoje, quarta-feira (11/02), a 26° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Crystal Palace x Burnley ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Burnley está na vice-lanterna da Premeir League com 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 25 gols marcados e 49 gols sofridos. O time está sem vitórias há 16 rodadas da competição. Já o Crystal Palace acumula 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Aston Villa x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/02) pela Premier League Aston Villa e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/2) pela Premier League Manchester City e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Crystal Palace x Burnley: prováveis escalações Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Larsen Burnley: Dubravka; Walker, Humphreys, Esteve, Pires; Edwards, Mejbri, Luis, Ugochukwu, Anthony; Flemming FICHA TÉCNICA Crystal Palace x Burnley Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave burnley Crystal Palace Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00