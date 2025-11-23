Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Cruzeiro x Corinthians disputam hoje, domingo (23/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro acumula no Brasileirão um total de 65 pontos, 18 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 49 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Já o Corinthians soma 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Corinthians: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Cristian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge.

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 20h30