Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino

Cruzeiro x RB Bragantino disputam hoje, domingo (17/08), as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No fim da primeira fase, o Cruzeiro terminou na liderança do campeonato com 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o RB Bragantino findou na 7° posição e acumulou um total de 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 16 gols sofridos.

A partida de ida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino terminou em empate sem gols.

Cruzeiro x RB Bragantino: prováveis escalações

Cruzeiro (F): Camila Rodrigues; Belinha, Paloma Maciel, Lady Andrade e Vitória Calhau; Miriã, Gaby Soares, Lorena e Gisseli; Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.

Bragantino (F): Thalya; Carol Tavares, Débora, Géssica e Tamires; Pâmela, Brenda, Ana Carla e Thayslane; Catalina e Paulina Gramaglia. Técnico: Humberto Simão

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 10h30