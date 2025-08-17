Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino Cruzeiro e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 17.08.25 9h30 A partida de ida entre Cruzeiro e Bragantino terminou em empate sem gols (Gustavo Martins/ Cruzeiro) Cruzeiro x RB Bragantino disputam hoje, domingo (17/08), as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo começa às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No fim da primeira fase, o Cruzeiro terminou na liderança do campeonato com 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 15 gols sofridos. Já o RB Bragantino findou na 7° posição e acumulou um total de 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 16 gols sofridos. A partida de ida entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Cruzeiro x RB Bragantino: prováveis escalações Cruzeiro (F): Camila Rodrigues; Belinha, Paloma Maciel, Lady Andrade e Vitória Calhau; Miriã, Gaby Soares, Lorena e Gisseli; Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias. Bragantino (F): Thalya; Carol Tavares, Débora, Géssica e Tamires; Pâmela, Brenda, Ana Carla e Thayslane; Catalina e Paulina Gramaglia. Técnico: Humberto Simão FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro Feminino 2025 Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão Feminino 2025 Cruzeiro Red Bull Bragantino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Botafogo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 19h30 Campeonato Argentino Independiente Rivadavia x Boca Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 19h30 Agressão Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto. 17.08.25 18h06 Campeonato Argentino River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Argentino River Plate e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES INQUESTIONÁVEL Quem é Neymar? Vasco humilha Santos com goleada histórica por 6 a 0 A partida marcou a queda do técnico Cleber Xavier, do Santos. 17.08.25 18h23 Futebol Volante do Papão, Matheus Vargas será submetido a cirurgia e não retorna em 2025 O jogador entrou em campo no lugar de Maurício Garcez, mas acabou lesionado, sendo imediatamente atendido pelo DM bicolor 24.07.25 16h08 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 EXPECTATIVA Flamengo descarta lesão e Arrascaeta deve enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil O confronto contra o Atlético-MG está marcado para as 19h desta quarta-feira, na Arena MRV. 04.08.25 20h32