Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 17.08.25 9h30 O Flamengo venceu a partida de ida contra o Palmeiras por 3 a 2 (Fabio Menotti/ Palmeiras) Palmeiras x Flamengo disputam hoje, domingo (17/08), as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo inicia às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 10h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No fim da primeira fase, o Palmeiras ficou em 4° lugar com 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 38 gols marcados e 20 gols sofridos. Já o Flamengo ficou logo atrás, em 5° lugar, e acumulou 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 19 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Palmeiras x Flamengo: prováveis escalações Palmeiras (F): Kate Tapia; Poliana, Fe Palermo, Brena, Diany, Amanda Gutierres, Yoreli Rincón, Pati Maldaner, Andressinha, Tainá Maranhão e Rhay Coutinho. Técnica: Camilla Orlando. Flamengo (F): Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina, Jucinara, Djeni, Ju Ferreira, Glaucia, Fabi Simões, Fernanda e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Flamengo Campeonato Brasileiro Feminino 2025 Local: Arena Municipal Orlando Batista Noveli, em Barueri (SP) Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 10h30