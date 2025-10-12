Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Croácia x Gibraltar disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Varteks, em Varaždin, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Croácia x Gibraltar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Croácia lidera invicta o Grupo L das eliminatórias europeias e acumula 4 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

Já o Gibraltar é o lanterna do mesmo grupo, perdeu todas as 5 partidas que jogou, marcou 2 gols e teve sua defesa vazada 17 vezes.

A Croácia goleou Gibraltar por 7 a 0 durante a terceira rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Croácia x Gibraltar: prováveis escalações

Croácia: Dominik Livakovic; Kristijan Jakic, Josip Sutalo, Caleta-Car e Josko Gvardiol; Luka Modric, Sucic, Ivanovic, Pasalic, Kramaric, Perisic; Fruk. Técnico: Zlatko Dalic.

Gibraltar: Bradley Banda; Kian Ronan, Paddy McClafferty, Bernardo Lopes e Julian Valarino; Dan Bent e Carlos Richards; Julian del Rio, De Barr e James Scanlon. Técnico: Scott Wiseman.

FICHA TÉCNICA

Croácia x Gibraltar

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Varteks, em Varaždin, Croácia

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45