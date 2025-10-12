Dinamarca x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 14h45 A Dinamarca goleou a Grécia por 3 a 0 em uma das rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa do Mundo (X/ @FIFAWorldCup) Dinamarca x Grécia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dinamarca x Grécia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Dinamarca passou por um empate sem gols com a Escócia, uma vitória de 3 a 0 sobre a Grécia e uma vitória de 6 a 0 sobre Belarus. Além de sua derrota para a Dinamarca, a Grécia passou por uma vitória de 5 a 1 sobre Belarus e uma derrota de 3 a 1 para a Escócia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Romênia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Romênia e Áustria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Dinamarca x Grécia: prováveis escalações Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Andersen e Vestergaard; Maehle, Norgaard, Hjulmand e Dorgu; Dreyer e Damsgaard; Hojlund. Técnico: Brian Riemer. Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris e Kourbelis; Karetsas, Bakasetas e Tzolis; Ioannidis. Técnico: Ivan Jovanovic. FICHA TÉCNICA Dinamarca x Grécia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dinamarca Grécia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Romênia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Romênia e Áustria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Dinamarca x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41