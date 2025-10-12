Dinamarca x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa

Dinamarca x Grécia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dinamarca x Grécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Dinamarca passou por um empate sem gols com a Escócia, uma vitória de 3 a 0 sobre a Grécia e uma vitória de 6 a 0 sobre Belarus.

Além de sua derrota para a Dinamarca, a Grécia passou por uma vitória de 5 a 1 sobre Belarus e uma derrota de 3 a 1 para a Escócia.

Dinamarca x Grécia: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Andersen e Vestergaard; Maehle, Norgaard, Hjulmand e Dorgu; Dreyer e Damsgaard; Hojlund. Técnico: Brian Riemer.

Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris e Kourbelis; Karetsas, Bakasetas e Tzolis; Ioannidis. Técnico: Ivan Jovanovic.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Grécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45