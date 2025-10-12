Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Lituânia x Polônia disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, Lituânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lituânia x Polônia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Lituânia está na vice-lanterna do Grupo G, ainda não somou vitórias e soma 3 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já a Polônia é a vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

A Polônia venceu a Lituânia por 1 a 0 em sua estreia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Lituânia x Polônia: prováveis escalações

Lituânia: Gertmonas; Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych; Paulauskas.

Polônia: Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Szymanski, Zielinski, Slisz, Kaminski; Swiderski, Lewandowski.

FICHA TÉCNICA

Lituânia x Polônia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, Lituânia

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45