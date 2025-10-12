Romênia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Romênia e Áustria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 14h45 Na 3° rodada das eliminatórias, a Áustria venceu a Romênia por 2 a 1 (Christopher Kelemen/ ÖFB) Romênia x Áustria disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), na Arena Nacional, em Bucareste, Romênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Romênia x Áustria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Áustria lidera o Grupo H das eliminatórias, venceu todas as 5 partidas que disputou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes. Já a Romênia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. A Áustria venceu a Romênia por 2 a 1 durante a terceira rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Romênia x Áustria: prováveis escalações Romênia: Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca e Sorescu; Razvan Marin, Marius Marin e Stanciu; Dennis Man, Dragus e Hagi. Técnico: Mircea Lucescu. Áustria: Pentz; Posch, Danso, Alaba e Prass; Laimer e Seiwald; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick. FICHA TÉCNICA Romênia x Áustria Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Arena Nacional, em Bucareste, Romênia Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Romênia Áustria jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Romênia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Romênia e Áustria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Dinamarca x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 UFC Rio: Charles Do Bronx apaga Gamrot, volta a vencer e faz a festa na galera 11.10.25 23h52 Deu saudades, Fiel?! Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, retorna à Série B do Brasileirão no comando do Náutico Vitória de 2 a 1 sobre o Brusque, nos Aflitos, garantiu a vaga do Timbu na Segundona de 2026. 11.10.25 19h41