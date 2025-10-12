Capa Jornal Amazônia
Romênia x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelas eliminatórias da Copa

Romênia e Áustria jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na 3° rodada das eliminatórias, a Áustria venceu a Romênia por 2 a 1 (Christopher Kelemen/ ÖFB)

Romênia x Áustria disputam hoje, domingo (12/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), na Arena Nacional, em Bucareste, Romênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Romênia x Áustria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Áustria lidera o Grupo H das eliminatórias, venceu todas as 5 partidas que disputou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes.

Já a Romênia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

A Áustria venceu a Romênia por 2 a 1 durante a terceira rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Romênia x Áustria: prováveis escalações

Romênia: Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca e Sorescu; Razvan Marin, Marius Marin e Stanciu; Dennis Man, Dragus e Hagi. Técnico: Mircea Lucescu.

Áustria: Pentz; Posch, Danso, Alaba e Prass; Laimer e Seiwald; Schmid, Gregoritsch e Sabitzer; Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

FICHA TÉCNICA
Romênia x Áustria
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Arena Nacional, em Bucareste, Romênia
Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 15h45

