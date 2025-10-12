Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa

Egito x Guiné-Bissau disputam hoje, domingo (12/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Guiné-Bissau ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias africanas e acumula 7 vitórias, 2 empates, 19 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Guiné-Bissau está em 4° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Egito x Guiné-Bissau: prováveis escalações

Egito: Shobeir; Hany, Rabia, Koka; Attia, Lasheen; Zizo, Salah, Trezeguet, Adel; Mohamed.

Guiné-Bissau: Balde; Rodrigues, Mane, Cande, Nanu; Nhaga, Gomes, Camara; E. Balde, Beto, Tchami.

FICHA TÉCNICA

Egito x Guiné-Bissau

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 16h