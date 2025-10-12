Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa

Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Egito soma 13 pontos a mais que Guiné-Bissau nas eliminatórias africanas (X/ @EgyptNT_EN)

Egito x Guiné-Bissau disputam hoje, domingo (12/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Egito x Guiné-Bissau ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias africanas e acumula 7 vitórias, 2 empates, 19 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Guiné-Bissau está em 4° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

image Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B
Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Egito x Guiné-Bissau: prováveis escalações

Egito: Shobeir; Hany, Rabia, Koka; Attia, Lasheen; Zizo, Salah, Trezeguet, Adel; Mohamed.

Guiné-Bissau: Balde; Rodrigues, Mane, Cande, Nanu; Nhaga, Gomes, Camara; E. Balde, Beto, Tchami.

FICHA TÉCNICA
Egito x Guiné-Bissau
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito
Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guiné-Bissau

Egito

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa

Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 15h00

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

12.10.25 15h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa

Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

12.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo

12.10.25 7h00

Futebol e Fé

Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação

Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém

11.10.25 18h24

Futebol e fé

Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez

Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio

12.10.25 13h00

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

12.10.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda