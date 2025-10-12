Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.10.25 15h00 O Egito soma 13 pontos a mais que Guiné-Bissau nas eliminatórias africanas (X/ @EgyptNT_EN) Egito x Guiné-Bissau disputam hoje, domingo (12/10), a 10° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Egito x Guiné-Bissau ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias africanas e acumula 7 vitórias, 2 empates, 19 gols marcados e 2 gols sofridos. Já a Guiné-Bissau está em 4° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Egito x Guiné-Bissau: prováveis escalações Egito: Shobeir; Hany, Rabia, Koka; Attia, Lasheen; Zizo, Salah, Trezeguet, Adel; Mohamed. Guiné-Bissau: Balde; Rodrigues, Mane, Cande, Nanu; Nhaga, Gomes, Camara; E. Balde, Beto, Tchami. FICHA TÉCNICA Egito x Guiné-Bissau Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Guiné-Bissau Egito jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00