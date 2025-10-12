Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 12.10.25 15h00 O Novorizontino soma 11 pontos a mais que o Operário na Série B (Ozzair Jr./ Novorizontino) Novorizontino x Operário PR disputam hoje, domingo (12/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x Operário-PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Novorizontino acumula na Série B um total de 50 pontos, 13 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Operário Ferroviário soma 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 32 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo Novorizontino x Operário: prováveis escalações Novorizontino: Sem informações. Operário: Sem informações. FICHA TÉCNICA Novorizontino x Operário Ferroviário Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Novorizontino operário-pr campeonato brasileiro série b jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Guiné-Bissau: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Guiné-Bissau jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Croácia x Gibraltar: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Gibraltar jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Lituânia x Polônia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/10) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 12.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e Fé Milagre de Círio? Lembre momentos que Remo e Paysandu conseguiram 'milagres' na Trasladação Jogos decisivos do Leão Azul e do Papão se misturaram à emoção da Procissão das Luzes em Belém 11.10.25 18h24 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B Novorizontino e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.10.25 15h00