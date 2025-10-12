Novorizontino x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/10) pela Série B

Novorizontino x Operário PR disputam hoje, domingo (12/10), a 32° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Operário-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino acumula na Série B um total de 50 pontos, 13 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Operário Ferroviário soma 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 32 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Novorizontino x Operário: prováveis escalações

Novorizontino: Sem informações.

Operário: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Operário Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 12 de outubro de 2025, 16h