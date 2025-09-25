Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Coritiba x Criciúma disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba é o vice-líder da Série B e soma 13 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Criciúma ocupa a 3° posição com 13 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 34 gols marcados e 21 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Coritiba x Criciúma: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán; Marcinho, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 19h