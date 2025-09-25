Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Chapecoense x Avaí disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chapecoense x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí acumula na Série B um total de 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já a Chapecoense soma 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Chapecoense x Avaí: prováveis escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Thayllon) e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30