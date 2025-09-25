Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Chapecoense e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.09.25 18h30 A Chapecoense soma só 4 pontos a mais que o Avaí na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Chapecoense x Avaí disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 21h35 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Avaí acumula na Série B um total de 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já a Chapecoense soma 12 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe também passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo [[(standard.Article) Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana]] Chapecoense x Avaí: prováveis escalações Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Thayllon) e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense Avaí jogos de hoje Campeonato Brasileiro Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Chapecoense e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Coritiba e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h00 Copa Libertadores da América São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13