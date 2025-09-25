Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Atlético x América disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético GO é o 11° colocado da Série B e acumula 9 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 30 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Já o América MG ocupa a 16° posição com 8 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Atlético-GO x América MG: prováveis escalações

Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

América (MG): Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Elizari; Stênio, Arthur (Miguelito) e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x América Mineiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30