Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Atlético GO e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.09.25 20h30 O Atlético (GO) soma 8 pontos a mais que o América (MG) na Série B (Bruno Corsino/ ACG) Atlético x América disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético GO x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Atlético GO é o 11° colocado da Série B e acumula 9 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 30 gols marcados e 28 gols sofridos. O time está invicto há X rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. Já o América MG ocupa a 16° posição com 8 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Atlético-GO x América MG: prováveis escalações Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda. América (MG): Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz, Elizari; Stênio, Arthur (Miguelito) e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. FICHA TÉCNICA Atlético Goianiense x América Mineiro Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-GO América-MG jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Atlético GO e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 19h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Chapecoense e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Coritiba e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 SÉRIE B Remo inicia venda de ingressos para partida contra o CRB no Mangueirão Ingressos digitais variam entre R$40 e R$120 e podem ser adquiridos on-line ou em pontos autorizados 25.09.25 15h37