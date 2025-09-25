Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.09.25 19h30 A partida de ida entre Universidad de Chile e Alianza Lima terminou em empate sem gols (X/ @sudamericana) Universidad de Chile x Alianza Lima disputam hoje, quinta-feira (25/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Univ de Chile x Alianza Lima ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Alianza Lima vem do 3° lugar do Grupo D da Copa Libertadores da América, no qual somou 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em seguida, o time eliminou a Universidad Católica do Equador com uma vitória de 2 a 0 e outra de 2 a 1. Já a Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da mesma competição, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0. Universidad de Chile e Alianza Lima empataram sem gols durante a partida de ida. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Univ de Chile x Alianza Lima: prováveis escalações U de Chile: Gabriel Castellón: Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero; Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Charles Aránguiz; Marcelo Díaz, Lucas Assadi e Nicolás Guerra. Técnico: Gustavo Álvarez. Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Piero Cari, Pedro Aquino, Kevin Quevedo; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Alan Cantero. Técnico: Néstor Gorosito. FICHA TÉCNICA Universidad de Chile x Alianza Lima Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Sudamericana 2025 Universidad de Chile Alianza Lima jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 