Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile x Alianza Lima disputam hoje, quinta-feira (25/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Univ de Chile x Alianza Lima ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Alianza Lima vem do 3° lugar do Grupo D da Copa Libertadores da América, no qual somou 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Em seguida, o time eliminou a Universidad Católica do Equador com uma vitória de 2 a 0 e outra de 2 a 1.

Já a Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da mesma competição, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0.

Universidad de Chile e Alianza Lima empataram sem gols durante a partida de ida.

VEJA MAIS

Univ de Chile x Alianza Lima: prováveis escalações

U de Chile: Gabriel Castellón: Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero; Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Charles Aránguiz; Marcelo Díaz, Lucas Assadi e Nicolás Guerra. Técnico: Gustavo Álvarez.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Piero Cari, Pedro Aquino, Kevin Quevedo; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo, Alan Cantero. Técnico: Néstor Gorosito.

FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile x Alianza Lima

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, Chile

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30