O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores

São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

LDU Quito venceu a partida de ida contra São Paulo por 2 a 0 (X/ @Libertadores)

São Paulo x LDU disputam hoje, quinta-feira (25/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x LDU de Quito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo liderou invicto o Grupo D e acumulou 4 vitórias e 2 empates. Em seguida, o time eliminou o Atlético nacional nos pênaltis após empate sem gols e empate de 1 a 1.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, a equipe superou o Botafogo após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do LDU Quito por 2 a 0.



image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

São Paulo x LDU Quito: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.

LDU: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x LDU Quito
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 19h



São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores

São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo



