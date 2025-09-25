Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores

Estudiantes x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (25/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Estudiantes terminou na liderança do Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Cerro Porteño após vitória de 1 a 0 e empate sem gols.

Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou em vitória do Flamengo por 2 a 1.

Estudiantes x Flamengo: prováveis escalações

Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Flamengo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30