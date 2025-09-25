Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.09.25 18h00 O Flamengo venceu a partida de ida contra o Estudiantes por 2 a 1 (X/ @Libertadores) Estudiantes x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (25/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Estudiantes terminou na liderança do Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Cerro Porteño após vitória de 1 a 0 e empate sem gols. Já o Flamengo foi o vice-líder do Grupo C e somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, a equipe superou o Internacional com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0. A partida de ida entre as equipes terminou em vitória do Flamengo por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Estudiantes x Flamengo: prováveis escalações Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios (Medina), Facundo Farías; Carrillo. Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. FICHA TÉCNICA Estudiantes x Flamengo Copa Libertadores da América Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América flamengo Estudiantes jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Chapecoense e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Coritiba e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 18h00 Copa Libertadores da América São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores São Paulo e LDU jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) da Libertadores Estudiantes e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Ainda dá? Faltando dez rodadas, veja os cenários que podem levar o Remo à elite do futebol brasileiro Para alcançar a meta, o Leão precisa de 83,3% de aproveitamento nas partidas restantes. 25.09.25 14h15 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13